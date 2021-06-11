Сараево, , 19:45 — REGNUM Централизация Боснии и Герцеговины занимает в списке приоритетов США более высокое место, чем признание независимости Косово. Поэтому тот факт, что Апелляционная палата Международного остаточного механизма по уголовным трибуналам 8 июня подтвердила пожизненный срок генералу армии боснийских сербов Ратко Младичу, используют в своих целях те силы, которые выступают за пересмотр Дейтонского соглашения. Об этом ИА REGNUM заявил 9 июня профессор факультета политических наук Университета в Баня-Луке (Республика Сербская, БиГ), редактор внешнеполитической рубрики американского журнала Chronicles Срджа Трифкович.

По мнению эксперта, нереально было ожидать, что Апелляционный суд смягчит приговор суда первой инстанции.

«Сильно заблуждался каждый, кто думал, что суд в Гааге пересмотрит свои решения по поводу главных обвиняемых из рядов сербского руководства, несмотря на все аргументы и факты, которые привела защита. А то, что суд не удовлетворил требованию прокуратуры обвинить генерала Младича еще в пяти «геноцидах», можно объяснить тем, что они просто не захотели заниматься дальше этим вопросом. И то, что его признали причастным к событиям в Сребренице, уже для них достаточно», — рассказал Трифкович.

«Что касается генерала Младича, я хотел бы добавить то, что прозвучит весьма неоднозначно. Я осознаю это, но все-таки хотел бы этого сказать. Я не понимаю, почему сербский офицер его формата допустил, чтобы его поймали живым и увезли в Гаагу», — заявил Срджа Трифкович.

Напомним, что 8 июня Апелляционная палата Международного остаточного механизма по уголовным трибуналам отвергла аргументы защиты генерала Младича и оставила в силе решение суда первой инстанции, который Младича приговорил к пожизненному тюремному заключению.