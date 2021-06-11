Москва, , 19:37 — REGNUM Не для того, чтобы оказаться с президентом США в одной комнате, а в связи с тем, что у Москвы и Вашингтона плохие отношения, президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с американским коллегой Джо Байденом. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 11 июня в интервью СNN.

Комментируя предстоящую в Женеве (Швейцария) 16 июня встречу, Песков сказал, что американские коллеги заявляли о возможности совместной пресс-конференции по итогам переговоров. Окончательного подтверждения того, что она состоится, пока нет.

Песков «С самого начала президент Путин был открыт к различным вариантам».

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