Луганск, , 19:22 — REGNUM Пять защитников ЛНР убиты прицельными выстрелами украинских диверсантов 11 июня на наблюдательном посту Народной милиции республики в районе населённого пункта Голубовское, сообщил журналистам офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.

Уточняется, что убийство совершили боевики диверсионной группы отдельного центра специальных операций «Запад». В Народной милиции полагают, что эта провокация могла преследовать цель вызвать ответный огонь со стороны ЛНР, чтобы потом обвинить луганское оборонное ведомство в нарушении Минских соглашений и в активизации боевых действий.

Филипоненко «Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста».

Он добавил, что у Народной милиции есть сведения о поставках в ВСУ партии снайперских винтовок и боеприпасов к ним одной из компаний из США.

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