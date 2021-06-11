Минск, , 19:15 — REGNUM Александр Лукашенко 11 июня принял управляющего делами президента Белоруссии Виктором Шейманом, удовлетворив его рапорт об отставке. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

«Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов. Поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так. Но очень бы попросил не уходить далеко (и вообще не отходить от государства) и подставить плечо там, где это нужно будет. Как ты всегда это делал, — сказал Лукашенко. — Пока бы очень попросил взять на себя, как всегда было, Кубу, Венесуэлу и те «хвосты» в Африке, пока ты не передал правительству. Прошу это оставить за собой, пока я не определю, кто будет дальше этим заниматься. Ну и еще раз говорю: далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Белоруссии. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая».

Напомним, Виктор Шейман считался одним из самых влиятельных белорусских силовиков. Он был в первой «команде Лукашенко», пройдя с ним от «лиозненского инцидента» (изобличённая КГБ инсценировка покушения на кандидата в президента Лукашенко в 1994 году) до потрясений августа 2020 года, руководил спецслужбами и непубличными проектами за рубежом.