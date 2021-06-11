11 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 19:48 — REGNUM



Госдеп США Иван Шилов © ИА REGNUM

И. о. заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Пикер совершил необычное региональное турне по странам Закавказья. Сначала он посетил Грузию, затем Армению и Азербайджан, а потом вновь оказался в Грузии. Комментируя такой «зигзаг» Пикера, глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что его вторая за короткое время встреча и переговоры с американским дипломатом была «полностью посвящена вопросам региональной безопасности или новой геополитической ситуации», тому, «что можно сделать для достижения долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе».

Это означает, что визиты Пикера в Баку и Ереван носили больше ознакомительный, а может быть, и разведывательный характер, чтобы иметь четкое представление о характере региональных политических изменений в регионе после успешной для Азербайджана второй карабахской войны. США, как пишет бакинский эксперт Ильгар Велизаде, не принимали участия в трехстороннем заявлении от 10 ноября прошлого года, завершившем окончание карабахской войны. По оценке американских экспертов, это привело к заметной утрате влияния Вашингтона в регионе. Теперь команда президента США Джо Байдена, по данным американского издания The National Interest, для того, «чтобы препятствовать укреплению влияния России на Южном Кавказе», намерена не только пересмотреть свою политику в отношении Нагорного Карабаха, но и изучить варианты взаимодействия там с Турцией и «не допустить еще одной победы России». Смысл новой предполагаемой «победы» России подается американцами как возможность России, Азербайджана и Турции и «укрощенной» Армении изменить ситуацию и в Грузии.

Кстати, именно в таком контексте часто подавалась информация об остром конфликте, который возник между Анкарой и Парижем, когда президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Турцию за ее роль в нагорно-карабахском конфликте. Заявлялось, что «ссора внутри НАТО может подорвать ключевой институт американской архитектуры международной безопасности, который намерен активизироваться в Закавказье». Более того, как предполагает известный российский эксперт Сергей Маркедонов, «США намерены не допустить монополизации кавказской тематики Россией и Турцией». Но как добиться такого? Ведь у Азербайджана и Армении после карабахской войны другая повестка, и вряд ли они готовы по разным причинам подключаться к американской игре. Поэтому Грузия для Вашингтона и НАТО остается единственным опорным пунктом в Закавказье, плацдармом, с которого они могут осуществлять определенные оперативные мероприятия в регионе, чтобы «не допустить складывания альянса, пускай и ситуативного, между Ираном, Россией и Турцией».

Хасан Рухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Не случайно появились сообщения о том, что на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе в пятой главе повестки дня стоит вопрос о взаимодействиях НАТО с Грузией и Украиной. Что же касается Азербайджана и Армении, то США и их партнеры по Североатлантическому альянсу намерены активизировать работу Минской группы «в новых условиях». Так что можно согласиться с Маркедоновым и в том, что «США и Франция, как страны-сопредседатели, будут действовать так, чтобы минимизировать особую роль России в этом мирном процессе». Пикер говорит следующее: «Мы поддерживаем процесс МГ ОБСЕ. Мы уверены, что мандат группы по-прежнему очень жизнеспособен, необходимо вернуться к этому процессу, возродить его как можно скорее, решить все эти вопросы на практике». В то же время глава МИД России Сергей Лавров в ходе форума «Примаковские чтения» предостерег сопредседателей Минской группы от будирования проблемы статуса Нагорного Карабаха.

«Я понимаю, сейчас многие говорят о том, что вот, остался нерешенным статус Нагорного Карабаха, это предстоит окончательно согласовать — да, с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые на данном этапе, наверное, должны не будировать проблему статуса, — говорит Лавров. — Они должны содействовать укреплению мер доверия, содействовать решению гуманитарных вопросов, содействовать тому, чтобы армяне и азербайджанцы снова стали жить бок о бок вместе, в безопасности, в экономическом благополучии, и тогда, я вас уверяю, через пару-тройку лет, если мы наладим такую жизнь, все проблемы статуса будут решаться гораздо проще». И еще: «Что касается Турции и ее роли, то, как я уже и сказал, в этих трехсторонних дискуссиях интересы Турции, интересы Ирана однозначно учитываются, иначе всё это разблокирование не будет иметь максимального эффекта». Таким образом, налицо, во-первых, фактор серьезной интриги, расщелины внутри МГ ОБСЕ, которая может в дальнейшем расширяться. Во-вторых, Москва осознает замысел Вашингтона разбить ее возможный новый альянс с Анкарой и Тегераном.

Представитель Госдепартамента США Филип Пикер и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили Gov.ge

Так что перед Пикером в ходе его визита в Закавказье стояли сложные проблемы. Возможно, он сообщил Тбилиси о дальнейших перспективах сотрудничества. Что будет потом — посмотрим.