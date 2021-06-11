Минск, , 19:06 — REGNUM Осужденный за «экстремизм» белорусский журналист Дмитрий Алимкин останется под надзором Уголовно-исполнительной инспекции ещё на год с ужесточением режима. Такое решение вынесено 11 июня в суде города Бреста.

Дмитрий Алимкин не признал себя виновным совершении деяний по сфабрикованному в 2016 году уголовному делу. По версии белорусских «правоохранителей», он якобы разжигал вражду и рознь между народами Белоруссии и России, критикуя проводимую Александром Лукашенко политику «белорусизации» и внешнеполитического «разворота на Запад». Алимкин также критиковал местечковых прозападных оппозиционеров за их русофобию.

В декабре 2016 года Алимкин был арестован и по февраль 2018 года содержался в минском следственном изоляторе №1 (более известном как «Володарка»). Для обвинения его в «экстремизме» в составе группы лиц, что предусматривает максимальное наказание по статье 10 Уголовного кодекса Белоруссии (от 5 до 12 лет лишения свободы), спецслужбы арестовали и ещё двух белорусских публицистов, с которыми Алимкин никогда не был знаком.

Так появилось знаменитое «дело регнумовцев» («дело пророссийских публицистов»). В основу обвинения была положена сфальсифицированная комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, выполненная сотрудницами белорусского госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ впоследствии свой документ не признал и уволил своих сотрудниц). В феврале 2018 года школьный сторож из Бреста Дмитрий Алимкин, доцент «Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники» Юрий Павловец и главный редактор белорусского научного журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко были приговорены к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года.

Все трое осужденных не признали себя виновными в экстремистской деятельности. В защиту преследуемых за критику выступили представители белорусской и российской общественности, международных организаций и ведущие эксперты по экстремизму (в том числе из ЕС).

Алимкин за период отсрочки исполнения приговора не имел взысканий — в том числе и по линии Уголовно-исполнительной инспекции, которая и запросила 11 июня в суде продления надзора на год. Сделано это было с учётом положительных характеристик с места работы и места жительства. По решению суда, журналисту запрещено покидать не только Белоруссию, но и своё жилище с 22.00 по 6.00. Единственное объяснение произошедшего у Алимкина — отказ признавать себя виновным в преступлении, которое он не совершал.