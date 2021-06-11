Кострома, 11 июня, 2021, 19:37 — ИА Регнум. В Костроме может измениться внешний вид железнодорожного вокзала. Администрация региона опубликовала снимок, на котором представлена визуализация внешнего облика здания после реконструкции. На фотографии вокзал представлен без башни с часами.

Железнодорожный вокзал в Костроме

После реконструкции костромской вокзал может стать таким

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северной железной дороги, обсуждение вопроса о внешнем виде вокзала ещё ведётся. Специалисты готовят соответствующий проект, но сообщить о сроках его готовности СЖД оказалась не в состоянии.

Мнения костромичей по поводу реконструкции вокзала разделились:

«Ужас какой! Обезличить хотят. Так с башенкой интересно смотрится!», — написала в Facebook Зинаида Варлыгина .

«На мой взгляд, после реконструкции вокзал будет комфортнее и новее. Башню мне, кстати, тоже жалко, но если вариант: ремонт без башни или без ремонта, но с башней — выбор, по-моему, очевиден», — поделился мнением Кирилл Рубанков.

«Господи, одни расстройства в этом городе. В кои-то веки нормально провели реконструкцию (это я про современное здание вокзала, отлично смотрится же!), и то хотят испоганить. Уберут башню с часами и круглые окна, получат коробку на выходе», — написала Людмила Денисова.

Обсуждение проекта реконструкции здания будет проходить с участием главного архитектора Костромы и представителей областной власти. Учитывая, что фактически здание принадлежит РЖД, мнения костромичей носят совещательный, но никак не решающий характер.