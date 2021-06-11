Костромской железнодорожный вокзал может остаться без башни с часами
Кострома, 11 июня, 2021, 19:37 — ИА Регнум. В Костроме может измениться внешний вид железнодорожного вокзала. Администрация региона опубликовала снимок, на котором представлена визуализация внешнего облика здания после реконструкции. На фотографии вокзал представлен без башни с часами.
Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северной железной дороги, обсуждение вопроса о внешнем виде вокзала ещё ведётся. Специалисты готовят соответствующий проект, но сообщить о сроках его готовности СЖД оказалась не в состоянии.
Мнения костромичей по поводу реконструкции вокзала разделились:
Обсуждение проекта реконструкции здания будет проходить с участием главного архитектора Костромы и представителей областной власти. Учитывая, что фактически здание принадлежит РЖД, мнения костромичей носят совещательный, но никак не решающий характер.
Справка: Железнодорожный вокзал в Костроме был построен в 1932 году. Башня с часами у вокзала появилась после реконструкции 1999 года. Ожидается, что реконструкция железнодорожного вокзала в Костроме начнётся 1 июня 2021 года. Работы завершатся 30 сентября 2022 года.