Москва, , 18:59 — REGNUM Новую редакцию законопроекта о применении офф-лейбл лекарств для лечения онкозаболеваний внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Ирина Яровая и Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

Согласно законопроекту, препараты офф-лейбл, уже включенные в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи, смогут использоваться в целях излечения детей.

«Таким образом, лекарственные препараты офф-лейбл приобретают правовой статус для их использования в рамках ОМС и ВМП», — пояснила Яровая.

Перед началом применения препарата офф-лейбл лечащий врач должен проинформировать пациента или его законного представителя о лекарственной препарате, ожидаемом эффекте от лечения, безопасности препарата и степени риска для пациента.

Кроме того, для обеспечения непрерывности и комплексности лечения заболевания, возникшего в детском возрасте, предусматривается, что подросток, достигший 18-летнего возраста может продолжить лечение в детском центре, где лечение уже было начато.

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