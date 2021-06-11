Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Американский президент Джо Байден встречается с президентом РФ Владимиром Путиным ради поиска тем потенциального сотрудничества и для обсуждения разногласий, передаёт 11 июня CNN.

Об этом заявила старший директор по делам Европы в совете нацбезопасности при Белом доме Аманда Слоат, которая отметила также, что «это точно не перезапуск» и «не награда».

Она добавила, что Байден рассчитывает договориться о том, в каких сферах США и Россия могут сотрудничать. Такой сферой, вероятно, является «стратегическая стабильность», необходимая, как отмечает Слоат, «не только Соединённым Штатам», но их союзникам в Европе.

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