Москва, 11 июня 2021, 18:33 — REGNUM Телеканал NBC News взял интервью у президента России Владимира Путина, написал в Twitter журналист Стив Херман.
Отмечается, что интервью приурочено к встрече Путина в Женеве (Швейцария) с американским президентом Джо Байденом, запланированной на 16 июня.
«Его отрывок [сегодня, 11 июня] покажут на телеканале NBC, а полная версия выйдет в понедельник [14 июня] на MSNBC», — заявил Херман.
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