Москва, , 18:07 — REGNUM Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прокомментировал принятую накануне евродепутатами резолюцию.

Напомним Европарламент призвал Россию освободить экс-главу «Открытой России» (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной в России) Андрея Пивоварова. Европарламентарии также призвали прекратить уголовное преследование правозащитников и активистов по закону об иностранных агентах и отменить решение о включении трех немецких НПО в список «нежелательных».

"Мы открыты к диалогу и готовы выслушать предложения о сотрудничестве, но категорически отвергаем вмешательство в наши внутренние дела. Вряд ли призывы освободить преступников, политическая поддержка сторонников экстремистских и террористических организаций отражают истинное отношение граждан европейских стран. Считаем прозвучавшие в резолюции Европарламента требования отменить наши законы и изменить Конституцию России неприемлемыми», — отмечается в заявлении Василия Пискарева, опубликованном на официальном ТМ-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Враждебная по характеру резолюция Европарламента фактически поощряет и оправдывает осуществление правонарушений на территории нашей страны. Весьма прискорбно, что подобные мысли ретранслируют парламентарии, заботой которых должно быть укрепление законности и защита прав граждан», — сказал он.

Глава Комиссии Госдумы также отметил, что «своей вчерашней резолюцией по России Европарламент фактически одобрил демонстративные отказы американского ресурса «Радио Свобода» соблюдать российское законодательство».

«Вместо защиты интересов простых европейцев, надеющихся, как и россияне, на продолжение взаимовыгодных отношений, Европарламент вступился за нарушающее российские законы СМИ, финансируемое налогоплательщиками США, и призвал к очередному витку санкций против России», — подчеркнул Василий Пискарев.