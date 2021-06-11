Майкоп, 11 июня 2021, 18:04 — REGNUM Все процессы, связанные с волеизъявлением граждан, на территории Республики Адыгея проходят в строгом соответствии с избирательным правом. Об этом глава региона Мурат Кумпилов сказал в ходе встречи с членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом 11 июня. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи. В мероприятии принял участие руководитель администрации главы РА и КМ РА Владимир Свеженец. В ходе встречи обсуждались вопросы готовности Адыгеи к предстоящим выборным кампаниям в Государственную думу РФ и Госсовет-Хасэ РА, особое внимание уделялось соблюдению законности в ходе избирательного процесса и участию в ней экспертов и общественных наблюдателей.
Мурат Кумпилов отметил, что подготовка к единому дню голосования в регионе идёт полным ходом, Адыгея готова к взаимодействию с независимыми наблюдателями и правозащитными организациями для достижения легитимности выборов.
Александр Брод также сообщил, что намерен провести встречи с представителями политических партий, а также посетить ряд муниципальных образований республики. Мурат Кумпилов в ходе встречи подчеркнул, что своевременное реагирование на проблемные вопросы позволит сохранить общественную и политическую стабильность в регионе и провести выборы на высоком организационном уровне.