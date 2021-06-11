Тверь, 11 июня, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Торжественное открытие логистического комплекса для концерна «АвтоВАЗ» состоялось 11 июня в Никулинском сельском поселении Калининского района Тверской области. В церемонии приняли участие губернатор Игорь Руденя, заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов, президент АО «АвтоВаз» Николя Мор, генеральный директор АО «Торговая компания Альфа» Роман Хабаров, генеральный директор АО «Лада-Имидж» Алексей Тихомиров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Инвестиционный проект реализует «Торговая компания Альфа — соглашение о его реализации было пописано в апреле 2020 года.

Пресс-служба правительства Тверской области Церемония открытия логистического комплекса

«Почти год назад началась работа по реализации на территории региона данного инвестиционного проекта, который является логическим и успешным итогом ранее заключенных соглашений. Для нас важно, что на этом современном высокотехнологичном производстве трудоустроены жители Тверской области», — отметил на торжественном мероприятии Игорь Руденя.

«Тверская область является мощным субъектом в машиностроении и других промышленных сферах. Это может дать дополнительные интеграционные взаимодействия альянса «АвтоВаза» и машиностроения региона. Это будет способствовать росту экономики области и созданию новых рабочих мест», — сказал заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов.

В ходе посещения гости осмотрели новых логистический комплекс, в частности, ознакомились с новой технологией голосового отбора, внедренной на предприятии, для быстрой сборки товаров на высоконагруженных складах, без бумажных документов и терминалов сбора данных.

Логистический центр занимает площадь в 25 тыс. квадратных метров, он может обеспечивать около 100 предприятий дилерской сети LADA и 400 оптовых покупателей в Центральном федеральном округе и близлежащих регионах. Расположение на федеральной трассе М-10 позволяет обслуживать две крупнейшие агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, оперативно доставлять грузы в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск, другие города. По словам президента АО «АвтоВаз» Николя Мора, Тверская область — идеальное место для реализации подобных проектов.

Строительство объекта велось при поддержке правительства Тверской области. Склад был возведен и сдан в эксплуатацию менее чем за год, общий объем инвестиций в проект составил почти 1,3 млрд руб. До 2025 года здесь предполагается ввести 169 новых рабочих мест. Со стороны правительства Тверской области инвестору оказывается вся необходимая поддержка, в том числе в части развития инфраструктуры.