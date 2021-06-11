Кострома, 11 июня, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Депутат Костромской областной думы Руслан Федоров (ЛДПР) предложил измерить коэффициент полезного действия парламентариев. С таким предложением он выступил на заседании думы 10 мая 2021 года.

Наталья Диева Голосующий депутат

«Старшие коллеги в Госдуме относительно недавно ввели коэффициент полезного действия депутатов. КПД измеряется по нескольким показателям — количеству встреч с избирателями, упоминаниями в СМИ и так далее. Понятно, что итоговым показателем работы является избираемость, но отследить промежуточную эффективность было бы интересно и председателю думы и избирателям», — сказал Федоров.

Председатель Костромской областной думы Алексей Анохин в ответ на предложение отметил, что главный показатель работы депутата — «доверие людей». Анохин предложил разработать документ на эту тему, но не делать его доступным для общественности.

«По большому счету я вижу активность каждого депутата. Мы конечно можем все эти индикаторы KPI обозначить, но самый главный показатель — это доверие людей, ребят. Здесь ты как себя не проявляй, если ты с людьми не встречаешься, на округе тебя забыли — ничего не получится. Надо на земле стоять и чувствовать эти настроения, боль, вызовы. Давайте посидим, придумаем внутренний какой-то документ с руководителями фракций. Но он будет наш, корпоративный по большому счету»

Кроме этого вопроса на заседании обсуждались деятельность думы в 2020 году. За прошлый год депутаты провели 11 пленарных заседаний, приняли 131 региональный закон. Большая часть из них — 102 касались внесения изменений в действующее законодательство, 25 были базовыми. Около 74% всех проектов законов в думу внес губернатор Костромской области Сергей Ситников.