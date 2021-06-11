В Костромской области предложили измерять КПД депутатов
Кострома, 11 июня, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Депутат Костромской областной думы Руслан Федоров (ЛДПР) предложил измерить коэффициент полезного действия парламентариев. С таким предложением он выступил на заседании думы 10 мая 2021 года.
Председатель Костромской областной думы Алексей Анохин в ответ на предложение отметил, что главный показатель работы депутата — «доверие людей». Анохин предложил разработать документ на эту тему, но не делать его доступным для общественности.
Кроме этого вопроса на заседании обсуждались деятельность думы в 2020 году. За прошлый год депутаты провели 11 пленарных заседаний, приняли 131 региональный закон. Большая часть из них — 102 касались внесения изменений в действующее законодательство, 25 были базовыми. Около 74% всех проектов законов в думу внес губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Справка: рейтинг качества работы депутатов Госдумы разработали российские политтехнологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев. Эффективность депутата изменяется по нескольким показателям — законотворческой деятельности, количество упоминаний в СМИ, возможности мобилизовать сторонников, оценке работы на конкретной территории.