Бишкек, , 17:36 — REGNUM Заместитель председателя госкомитета нацбезопасности Киргизии Жаныбек Жоробаев обсудил с руководителем представительства «Лаборатория Касперского» в Центральной Азии Валерием Зубановым вопросы сотрудничества в сфере противодействия киберпреступлениям.

Участники встречи отметили, что киберпреступления преимущественно носят трансграничный характер, а потому взаимодействие на международном уровне является необходимым условием успешной борьбы с ними.

По итогам переговоров, Жоробаев и Зубанов договорились рассмотреть возможность подписания документа о взаимодействии координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ с «Лабораторией Касперского», в рамках которого планируется усилить взаимодействие по вопросам реагирования на компьютерные инциденты.