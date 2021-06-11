Москва, , 17:33 — REGNUM Служебная тайна в области обороны введена в законодательство России поправками в федеральный закон «Об обороне». Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

Текст документа размещён 11 июня на официальном портале правовой информации. К служебной тайне в сфере обороны отнесены сведения, распространение которых может нанести вред при проведении мероприятий в рамках осуществления полномочий органами государственной власти России, властными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления, а также организациями по организации и выполнению мероприятий в области обороны.

В перечне тех сведений, который относятся к служебной тайне в области обороны, содержатся не отнесённые в установленном порядке к государственной тайне и не являющиеся общедоступными сведения о мероприятиях в области обороны.

Если до сих пор в России распространение служебной информации ограничивалось постановлением правительства страны, касающегося федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций, то теперь ответственность за разглашение сведений распространяется на более широкий круг лиц.

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