Чебоксары, 11 июня, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Чувашии реабилитационный корпус Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования планируют достроить до конца 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики по итогам визита приволжского полпреда Игоря Комарова и руководителя Чувашии Олега Николаева.

Cap.ru Реабилитационный корпус

В рамках рабочей поездки состоялся визит в центр травматологии, где в настоящее время на федеральные средства строятся реабилитационный корпус и гостиница, где могут остановиться иногородние пациенты, которые приезжают на обследование. Оба объекта планируют достроить и ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Реабилитационный корпус представляет собой четырёхэтажное здание площадью 3,6 тыс. кв. метров и включает амбулаторные и стационарные отделения, операционный блок. Новые мощности позволят расширить оказание помощи на всех этапах реабилитационного лечения.

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По словам главного врача Николая Николаева, в настоящее время в медицинской организации внедряется система «Браслет»: она позволяет амбулаторным пациентам проходить через кабинеты по штрих-коду на браслете, а все записи поступают в информационную систему.

Напомним, что федеральный центр травматологии в Чебоксарах оказывает высокотехнологичную операционную помощь, диагностику и реабилитацию пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата.