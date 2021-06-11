Киев, , 17:29 — REGNUM Итогом встречи президента США Джо Байдена с лидером России Владимиром Путиным будут положительные для Украины изменения, поскольку «справедливость и добро» от США смогут перевесить «негатив и агрессию, которую несет РФ», заявила 11 июня в эфире украинского телевидения депутат Рады от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

Парламентарий считает, что в ходе этой встречи «за Байденом дело не станет» и вопрос лишь в том, как Киев потом сможет использовать принятые решения.

«Байден имеет огромный опыт. За его спиной — несколько десятков лет разговоров, дипломатии и реальных шагов… Вопрос, сможем ли Украина применить имеющиеся инструменты влияния», — добавила Верещук.

ИА REGNUM напоминает, что накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что одной из тем переговоров президентов, как ожидается, станет украинская проблематика.

Сегодня же в офисе президента Украины (ОПУ) категорически исключили возможность «большой сделки» между США и РФ по украинскому вопросу. Как заявил заместитель главы ОПУ Андрей Сибига, у Киева есть твердая позиция союзников, США, «которая базируется на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины». Также он отметил, что Киев получил от Вашингтона заверения по учету позиции Украины, в том числе в ходе этих запланированных в Женеве мероприятий.