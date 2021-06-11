Калуга, 11 июня, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Распоряжением Владимира Путина президентский грант присуждён директору музейно-краеведческого комплекса «Усадьба Золотаревых» — филиала калужского объединенного музея-заповедника Елене Павлишак. Об этом 11 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

Admoblkaluga.ru Музейно-краеведческий комплекс «Усадьба Золотаревых».

Представленный проект признан творческим проектом общенационального значения в области культуры и искусства. В рамках его реализации в Калуге будет организована выставка «Калуга в шести веках. К 650-летию г. Калуги». Экспозиция раскроет четыре направления более чем шестивековой жизни города. На выставке будут представлены фотоматериалы, карты, живописные и графические работы, передающие атмосферу разных эпох. Культурные традиции, заложенные предыдущими поколениями, получили свое дальнейшее развитие в современной Калуге. По замыслу Елены Павлишак, именно этой цели и призвана служить юбилейная выставка.

Реализация проекта будет осуществлена в течение года в выставочном зале калужского объединённого музея.