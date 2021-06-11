Киев, , 17:01 — REGNUM Государственная фискальная служба (ГФС) Украины сегодня, 11 июня, проводит ряд обысков в помещениях госкомпании «Нафтогаз», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации ГФС, обыски проходят в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц «Нафтогаза Украины» от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

Ведомство уточняет, что с октября 2015 года и по настоящее время, должностные лица «Нафтогаза» не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО «Газпром», в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС.

Соответственно, говорится в сообщении, предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины, однако НАК «Нафтогаз Украины» не оформляет документы по поставкам. Отмечается, что за период расследования сотрудники ГФС собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов.

В «Нафтогазе Украины» ситуацию с обысками пока не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля правительство Украины сменило руководство «Нафтогаза», сейчас компанию возглавляет экс-и.о. главы министерства энергетики Юрий Витренко.