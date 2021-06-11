Стокгольм, , 17:24 — REGNUM В настоящее время «Левые» намерены инициировать вотум недоверия действующему правительству Швеции. Лидер партии Нуши Дадгостар надеется на то, что ее партии удастся добиться большинства при голосовании. Однако журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин назвала желание «Левых» отправить кабинет Стефана Лёвена в отставку «смешной» угрозой.

«Чтобы сформировать нынешнее правительство, потребовалось 134 дня, а путь был болезненным. Поэтому надо задуматься о том, что не следует угрожать отставкой правительству без повода. В конечном итоге это может привести к новым парламентским выборам.

Раз за разом, по какими-то странным причинам, предшественник Нуши Дадгостар в качестве лидера Левых, Йонас Шёстедт, обещал свергнуть правительство из-за законопроекта расследовательской группы о внесении изменений в «Закон о защите прав трудящихся»…

Теперь Нуши Дадгостар пытается повторить тот же непонятный ход. Это произолшло совсем недавно, в среду (9 июня — прим. ИА REGNUM) в ходе дебатов с участием лидеров партии в Риксдаге. Поводом для Левых отправить правительство в отставку стало предложение расследовательнской группы о более свободном регулировании арендной платы для новостроек…

Наиболее вероятным результатом возможного голосования по вынесению вотума доверия является то, что Стефан Лёвен останется в своей должности», — написала Меллин.

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