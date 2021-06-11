Стокгольм, , 17:18 — REGNUM В настоящее время в рядах «Левых» вспыхнули разногласия после того, как 10 июня премьер-министр Швеции Стефан Лёвен отменил встречу с лидером партии Нуши Дадгостар незадолго до ее начала, после чего «Левые» стали угрожать главе правительства отставкой. Об этом 11 июня сообщила газета Aftonbladet.

Главной темой встречи Лёвена и Дадгостар должен был быть вопрос о введении в Швеции рыночного механизма установления арендной платы жилья.

«Сегодня я хочу сказать, что мы продвигаемся вперед в этом вопросе», — заявила Дадгостар в интервью газете.

«Какие инструменты воздействия у вас есть?»

«Мы не будем поддерживать это правительство, и у Стефана Лёввена на посту премьер-министра не будет никакой поддержки, если он представит данный законопроект на рассмотрение», — ответила парламентарий.