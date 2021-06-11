Лондон, , 16:55 — REGNUM Лидеры стран Большой семерки сделали «семейное фото» на фоне пейзажа в Carbis Bay в Корнуолле на юго-западе Англии, в преддверии их трехдневного саммита, сообщает 11 июня CNN.

Лидеры Большой Семерки CNN

Лидеры семи стран собрались сегодня вместе на побережье впервые за время пандемии коронавируса и поприветствовали нового участника — президента США Джо Байдена.

Ранее сенатор-республиканец США Линдси Грэм заявил, что встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в преддверии саммита Большой семерки оказалась не чем иным, как «показухой и пустой болтовней».

Напомним, в трехдневном саммите Большой семерки примут участие лидеры Канады, Франции, Германии, Японии и официальные лица Европейского Союза, а также Байден и Джонсон.