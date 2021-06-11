Стокгольм, , 17:05 — REGNUM Большинство членов комитета Риксдага по вопросам юстиции намерено добиваться от правительства принятия законопроекта, который бы предоставил шведским правоохранителям вести прослушку членов ОПГ без предварительного назначения прослушиваемых лиц в качестве подозреваемых. Об этом сегодня, 11 июня, сообщила новостная служба SVT Nyheter.

За принятие законопроекта готовы проголосовать «Умеренные», «Либералы» и «Христианские демократы». Своих коллег в Риксдаге поддержали «Шведские демократы».

Однако без поддержки правительства законопроект не будет принят, поскольку правительственные партии «Социал-демократов» и Зеленых, а также «Центристы» и «Левые» большинство в риксдаге, но не в профильном в комитете. Все четыре партии не готовы проголосовать за принятие законопроекта сейчас и всячески подчеркивают, что парламентское расследование по вопросу возможного расширения превентивных мер по борьбе с организованной преступностью продолжается.