Вашингтон, , 16:56 — REGNUM На данный момент не предполагается, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут совместную пресс-конференцию после личной встречи в Женеве на следующей неделе, сообщает 11 июня CNN со ссылкой на официальных представителей администрации Белого дома.

Планирование встречи все еще обсуждается и детали могут измениться. Однако источники сообщили сегодня, в пятницу, что совместная пресс-конференция не предполагается.

Это отличается от личной встречи экс-президента США Дональда Трампа и Путина в Хельсинки. Тогда оба лидера отвечали на вопросы журналистов после встречи.

Как сообщалоИА REGNUM, первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдёт в Женеве 16 июня. Помощник Байдена по национальной безопасностиДжейк Салливанзаявил, что в Белом доме значительных результатов от саммита с Россией не ждут.