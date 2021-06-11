Лондон, , 16:56 — REGNUM Президент США Джо Байден не собирается рассказывать журналистам, какое послание он доготовил для президента России Владимира Путина, сообщает 11 июня CNN.

На данный момент Байден находится в Великобритании, где он встречается с лидерами стран Большой Семерки. Сегодня днем американский лидер и первая леди США Джилл Байден фотографировались с вице-президентом Великобритании Борисом Джонсоном и его женой. Когда Байден начал уходить с помоста держась за руку с Джилл, журналисты несколько раз прокричали: «Мистер президент, каково ваше послание Путину? Мистер президент?».

Вначале Байден никак не прокомментировал вопрос, но потом не поворачиваясь ответил: «Я дам вам знать, когда расскажу ему».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Соединённых ШтатовДжозеф Байденне сможет противостоять российскому лидеру Владимиру Путину и тем более убедить его в чём-то на предстоящей 16 июня встрече глав двух государств в Женеве. Такое мнение высказали читателиWall Street Journalв комментариях к статье «Как Байден может противостоять Путину в Женеве».