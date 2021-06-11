Вашингтон, 11 июня 2021, 16:34 — REGNUM Фотография американского президента Джо Байдена в очках, в которых отражается президент РФ Владимир Путин, помещена на обложку еженедельника Time.
https://twitter.com/TIME/status/1403310280055078912
Изображение сопровождается подписью: «Байден против Путина».
Напомним, 16 июня в Женеве (Швейцария) состоится встреча Путина и Байдена. Как заявила жена Байдена, он вполне готов ко встрече.
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