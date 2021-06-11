Рига, , 16:27 — REGNUM Правоохранительные органы Латвии работают и со временем предоставят всю информацию о степени виновности депутата национального парламента Яниса Адамсона. Об этом премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил латвийским СМИ, сообщил delfi.lv.

По словам Кариньша, подозрения в отношении Адамсонса очень серьезные. Именно это послужило причиной того, что парламент республики Сейм в четверг, 10 июня, по запросу Генпрокуратуры одобрил арест Адамсона по подозрению в шпионаже в пользу России.

Из запроса генпрокуратуры Латвии следует, что Адамсонсу могут быть инкриминированы преступления по ст. 85 Уголовного закона — шпионаж, то есть незаконный сбор не подлежащей разглашению информации с целью ее передачи или передача другому государству либо иностранной организации напрямую или через посредника, либо незаконный сбор или передача иной информации службе разведки другого государства — по ее заданию, напрямую или через другое лицо.

Ранее СМИ сообщили, что Адамсонса подозревают по более чем 40 эпизодам. Дополнительную информацию правоохранительные службы обещают предоставить после окончания первоначальных процессуальных действий.