Флорида, США, , 16:57 — REGNUM Избирательная комиссия штата Флорида в четверг, 10 июня, запретила проведение «антирасистских курсов» (Critical Race Theory — CRT) для школьников, которые якобы помогают перевоспитывать население США. Об этом сообщает New York Post.

Решение о запрете было принято после голосование, которое проходило в напряженной обстановке. Дело привлекло внимание СМИ во всех Штатах, так как вопрос преподавания CRT в последнее время является крайне противоречивым вопросом. Некоторые штаты, преимущественно демократические, поддерживают курсы, в то время как многие родители яростно выступают против.

Отныне учителям Флориды нельзя будет учить детей тому, что «человек, в силу своей расовой или половой принадлежности, с рождения является привилегированным, расистом, сексистом или угнетающим, сознательно или подсознательно».

Закон не накладывает запретов на обсуждение спорных аспектов истории. Учителям также не запретят отвечать на вопросы учеников или делать отсылки к историческим фигурам.

Напомним, сторонники идеи изучения критической расовой теории в университетах и школах объясняют необходимость курсов тем, что они помогут искоренить расизм в Соединенных Штатах. Тем не менее большинство республиканцев не согласны с этой точкой зрения и считают, что ее изучение только искажает мировоззрение студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, Айдахо стал первым штатом, официально запретившим изучение критической расовой теории в школах и университетах. С 1 июля запрет на преподавание CRT вступит в силу и в штате Теннеси. Техас рассматривает возможность запрета.