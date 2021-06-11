Киев, , 16:15 — REGNUM Националистические лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» не обижают ничьих чувств и не унижает чьего-то достоинства, заявил на брифинге 11 июня спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, рассуждая о ситуации с формой сборной Украины на Евро-2020.

Разумков выразил мнение, что корректировка надписей на форме национальной сборной Украины по футболу — «не совсем дело УЕФА». Он также добавил, что слоганы, о которых идёт речь, официально закреплены на законодательном уровне для армии и полиции Украины.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее УЕФА потребовал удалить с формы футбольной сборной Украины политический лозунг украинских националистов «Героям слава!». В Киеве дали понять, что не намерены подчиняться этому требованию, и утвердили эти лозунги в качестве официальных футбольных.