Киев, , 16:01 — REGNUM Правительство Украины готовит завершение реформы госуправления, в рамках которой планируется сокращение количества госслужащих и реформирование системы оплаты их труда.

Об этом 11 июня сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Шмыгаля, сокращение численности служащих центральных органов власти и их территориальных подразделений должно составить примерно 10%.

«Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы», — утверждает глава правительства.

Шмыгаль также перечислил ведомства, в которых новая финансовая модель будет введена в первую очередь — секретариат правительства, министерства финансов и цифровой трансформации, национальное агентство по вопросам государственной службы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины анонсировали, что в течение двух лет в стране будет реализован пилотный проект по реформированию оплаты труда государственных служащих, разработанный в соответствии с рекомендациями европейской программы SIGMA. В апреле Шмыгаль заявлял, что в течение последних четырёх лет госорганами содержатся в среднем 39 тысяч вакансий, что составляет 17,7% от общего количества госслужащих и приводит к увеличению выплат надбавок по часто субъективному и неэффективному принципу.