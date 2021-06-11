Ярославль, 11 июня, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Работники «Пожарно-спасательной службы Ярославской области» будут получать заработную плату на уровне своих федеральных коллег. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора Ярославской области.

Пожарно-спасательная служба ЯО Областные пожарные

Как ранее сообщало ИА REGNUM на разницу заработной платы с федеральными коллегами жаловались сами областные пожарные, некоторые из них в месяц зарабатывали по 12 тысяч рублей. Проверка прокуратуры показала, что существенная разница существует в надбавках и стимулирующих выплатах федеральной и областной пожарных структур. Теперь работникам областной пожарно-спасательной службы обещают рост зарплаты со второго полугодия 2021-го.

«Доведём их оклады до уровня окладов работников МЧС России, работающих на соответствующих должностях. Такое решение повлечёт серьезное увеличение затрат областного бюджета. Но мы нашли возможность найти необходимые средства. Труд пожарных постоянно связан с опасностью, и мы и в дальнейшем будем уделять особое внимание вопросам его соответствующей оплаты», — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Будут ли расти надбавки к окладам областных пожарных глава региона не сообщает. В пожарно-спасательной службе региона работает около 1300 человек, из которых 376 занимаются непосредственно тушением пожаров.