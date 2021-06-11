Киев, , 15:46 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что согласно законодательству страны, санкции в принципе не могут налагаться на граждан Украины, а нарушители закона должны нести наказание в рамках уголовной ответственности.

Такое утверждение глава парламента выразил 11 июня в комментарии телеканалу НТА, комментируя введение санкций против лидеров оппозиции, в частности, народного депутата и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Я всегда стараюсь исходить из закона… Если мы говорим о законе о санкциях, то, исходя из тех статей, которые предусмотрены этим законом, исходя из той стенограммы, которую все могут поднять и посмотреть, когда принимался этот закон — было четко определено, что санкции не применяются к гражданам Украины», — отметил Разумков.

Спикер парламента высказал мнение, что любой гражданин Украины, который каким-то образом «финансирует терроризм» или помогает республикам Донбасса, должен понести наказание не в формате санкций, он должен понести наказание в рамках уголовной ответственности.

«Для этого у нас предусмотрено достаточное количество статей: и финансирование терроризма, и государственная измена. Потому что, если мы говорим про чиновников, то мы все давали присягу народу Украины… А санкции — эффективный механизм, который применяется к тем, кого нельзя привлечь к ответственности по украинскому законодательству: кто находится в России, кто находится на так называемых территориях Донбасса, в других государствах мира», — уточнил спикер.

«Это нереально, например, забрать какого-то бизнесмена в Украине, посадить российского бизнесмена. Или предприятие, которое фактически действует против интересов нашего государства. Поэтому здесь санкции — качественный, эффективный механизм, но в отношении граждан Украины — мы должны действовать в рамках уголовно-процессуального кодекса», — резюмировал Разумков.

ИА REGNUM напоминает, что Совнацбез Украины ввел санкции против лидеров ОПЗЖ и якобы связанных с ними лиц еще в феврале. С тех пор санкции вводились по отношению к контрабандистам, «криминальным авторитетам», бывшим чиновникам эпохи президентства Виктора Януковича и др. гражданам Украины.