Варшава, , 15:41 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Раув опубликованном 11 июня интервью газете Rzecz Pospolita заявил, что «продолжается» поглощение Россией соседней авторитарной Белоруссии. При этом он отметил, что в Польше пытаются использовать белорусскую политэмиграцию.

По его словам, находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты Белоруссии (кампания 2020 года) Светлана Тихановская пока что не вовлечена в сугубо польские политические конфликты, хотя такие заходы польские политики предприняли. Их привлекла известность жены белорусского блогера (Сергей Тихановский уже год как находится в следственном изоляторе), её ореол сражающейся из-за границы с «безжалостным, жестоким режимом» Александра Лукашенко.

Сам же Лукашенко, уверен Рау, становится жертвой неизбежного поглощения Россией. Глава МИД Польши констатировал: «Этот процесс продолжается. Чем больше Александр Лукашенко отвержен обществом, тем больше его пространство для маневра сужается. Он уже знает, что не вернет симпатии белорусов и не имеет их мандата на определение будущего края. Поэтому он должен заимствовать этот мандат у России. Займы нужно оплачивать, и наступит час расплаты. Судьбу Белоруссии может изменить банкротство Лукашенко. Мы ежедневно приближаемся к этому».

Глава МИД Польши сообщил также, что сохраняет каналы связи с белорусскими властями, и это оправданно: «Они разрешили освободить трёх женщин-директоров польских школ. Что до судеб других поляков в тюрьмах, то это результат стечения многих обстоятельств. Кроме того, хотят ли они уехать из Белоруссии».

Комментируя обеспечение безопасности белорусских «активистов» в Польше, чиновник сказал: «Угон самолета Ryanair, являвшегося актом государственного терроризма, был направлен на запугивание проживающих за рубежом белорусов, которые не смирились с состоянием своей родины. Мы не позволим их запугать в Польше».