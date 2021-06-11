11 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 16:54 — REGNUM В преддверии бурно обсуждаемой американскими СМИ и интернет-пользователями встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена экс-глава Белого дома Дональд Трамп пожелал Байдену не засыпать.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече», — написал Трамп и добавил, чтобы Байден передал Путину наилучшие пожелания.

Во время президентской кампании 2020 года Трамп дал Байдену прозвище «Сонный Джо», а также неоднократно утверждал, что тот находится в умственном упадке. Язвительное заявление Трамп опубликовал после встречи нынешнего президента США с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которой лидеры осыпали друг друга комплиментами, а Байден даже подарил Джонсону новый велосипед.

Джо Байден и Борис Джонсон No 10 Downing Street

Пользователи Twitter бурно обсудили очередную привлекшую внимание выходку Трампа. Многие выразили мнение, что Трамп просто завидует успеху Байдена за рубежом и что СМИ стоит перестать уделять бывшему президенту столько внимания. Некоторые также вспомнили про встречу Путина и Байдена в Хельсинки и в очередной раз выразили подозрение о сотрудничестве между Россией и США.

«Мы все знаем, что Трамп огорчен тем, что президента Байдена и первую леди Джилл Байден уважают на мировой арене и не смеются над ними», — считает cynthiaLea.

«Кому какое дело, что Трамп говорит по этому поводу», — интересуется V.Stanhope.

«Ни один другой президент, никто не получил столько внимания СМИ. CNN не может распрощаться с Трампом», — отвечает Omar Masood.

«Мне интересно… Путин и Трамп сотрудничают? ФБР за этим следит вообще? Что-то тут нечисто», — беспокоится Lesli Grisham Ousdahl.

«Трамп целовался с Россией и Путиным по меньшей мере 25 лет или больше», — считает Heather Viavotto.

«У нас один президент, а не два. Двигайтесь дальше», — советует Omar Masood.

Дональд Трамп и Джозеф Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не слушай тех, кто просит прекратить освещать Трампа. Они действительно не понимают вашей работы! Он — новость; вы должны освещать его. Мой сын — журналист, поэтому я все понимаю! Я бы предпочла знать, что он замышляет, чем удивиться, когда он уже разрушит нашу страну! Отличная работа! Продолжайте в том же духе!» — пишет Dabi Shaw под постом @kaitlancollins, которая написала о словах Трампа в своем Twitter.

«Интересно, что Twitter / ФБР заблокировали его после 6 января, чтобы остановить распространение пропаганды и ограничить его явно опасное влияние, но СМИ без проблем продолжают распространять и анализировать его заявления под видом новостей», — указывает LuckyLucy.

«Он ревнует, как черт, потому что британская армия встречает президента, а жители Великобритании пишут в «Твиттере», как сумасшедшие, что они рады видеть настоящего президента. А жена Байдена — гигантский скачок по сравнению с последней катастрофой!» — считает Rita.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве. Саммит станет первым мероприятием с участием первых лиц государств после вступления Байдена в должность. Для Путина поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

Ранее жена Байдена Джилл заявила, что её муж не одну неделю потратил на подготовку к встрече и что он всегда любил заниматься внешней политикой.