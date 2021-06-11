Стокгольм, , 15:40 — REGNUM Согласно последнему социологическому опросу телеканала SVT и социологической службой Novus, «электоральная ситуация» в Швеции перед приближающимися парламентскими выборами в Швеции в сентябре 2022 года практически не изменилась. Результаты опроса опубликовала новостная служба SVT Nyheter.

Уровень электоральной поддержки «Социал-демократов» снизился до 26,1% (-1,4% по сравнению с майским опросом). Входящие с ними в одно правительство «Зеленые» улучшили свой результат до 4,2% (+0,2%). Если бы выборы в Риксдаг состоялись бы сегодня, то «Умеренные» и «Шведские демократы», получили бы по 22,6% (±0,0%) и 19,2% (+1,1%) соответственно.

Однако если перевести полученные голоса в мандаты, то действующие правительственные партии сократят число своих представителей по сравнению с результатов выборов 2018 года. Однако две крупнейшие оппозиционные партии, наоборот, его увеличат (109 против 152 мандатов).

В опросе SVT/Novus, проведенном в период с 3 мая по 6 июня, приняли участие 4 925 человек.