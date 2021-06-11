Москва, , 15:34 — REGNUM На саммите НАТО в Брюсселе 14 июня не будет рассматриваться вопрос о включении Украины и Грузии в альянс. Об этом 11 июня заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Политолог заявил, что на данный момент внутри альянса ничего не изменилось с момента саммита в Бухаресте в 2008 году, где США пытались пролоббировать вступление Грузии в НАТО. Тогда против этого выступили Германия и Франция. Аналогичным образом ситуация выглядит и сейчас — в НАТО также есть противники вступления в военный блок Украины.

«Из 30 членов достаточно одного негативного голоса против и никакой Украины в НАТО не будет. Потому что все решения в этой организации принимаются единогласно. Германия уже сейчас заявляет, что на повестке не стоит вопрос членства Украины в НАТО. Немцы этого не хотят, французы этого не хотят, и большинство европейцев этого не хотят», — заявил Рар.

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