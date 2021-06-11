Галич, Костромская область, 11 июня, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Костромской области автомобиль полиции столкнулся с «КамАЗа». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Группа ВКонтакте «ДТП Кострома» Место происшествия

Авария произошла в 11 часов 11 мая на перекрестке улиц Гладышева и Окружной в Галиче. Полицейским автомобилем «Нива Шевроле» управлял молодой человек 1992 года рождения, за рулём «КамАЗа» сидел мужчина 1958 года рождения.

«Водитель легкового автомобиля, в котором, включая него, находились четверо сотрудников правоохранительных органов, допустил столкновение с грузовым автомобилем. Оба водителя были трезвые», — сообщили в ГИБДД.

Водитель и пассажиры «Нивы» получили травмы и были доставлены в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.