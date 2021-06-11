Переславль-Залесский, Ярославская область, 11 июня, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Переславский городской суд прекратил уголовное дело бывшего главы Переславского района 63-летнего Александра Рычкова, обвиняемого в халатности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Rodina-pereslavl.pravorg.ru Застройка берега Плещеева озера

Как ранее сообщало ИА REGNUM Рычков обвинялся по уголовному делу о незаконной застройке берегов Плещеева озера. Он подписал несколько постановлений по переводу земель сельхозназначения под застройку без учета требований охранного законодательства.

«По версии следствия, в период с ноября 2008 года по июнь 2010 года обвиняемый подписал четыре постановления об изменении разрешенного использования земельных участков, входящих в зону лугопарков береговой полосы Плещеева озера близ Никитского монастыря. Вследствие этого земельные участки из категории «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» перешли в категорию «для организации дачного некоммерческого объединения», что позволило построить на них ряд строений и сооружений (жилые дома, технические постройки, заборы и т.д.). В соответствии с заключением специалиста в области архитектурного проектирования возведенные объекты препятствуют восприятию исторически сложившегося ландшафта и исторической части панорамы древнерусского города Переславля-Залесского», — рассказывали в прокуратуре Ярославской области.

В частности, этими постановлениями была определена застройка ДНТ «Переславская благодать» и ДНТ «Петровские грезы». 11 июня в Переславском городском суде прошло предварительное заседание по уголовному делу Александра Рычкова. Оно же стало и последним. Уголовное дело о халатности бывшего главы прекращено в связи с «истечением сроков давности уголовного преследования». В законную силу данное решение не вступило и может быть обжаловано в Ярославском областном суде.