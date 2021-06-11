Минск, , 15:19 — REGNUM Александр Лукашенко 11 июня собрал совещание по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности с намерением обсудить «целый пласт фундаментальных аспектов правового регулирования, которые затронут каждого без исключения». В фокусе внимания были изменения Гражданского кодекса. Участие в совещании приняли глава правительства, первый вице-премьер, министры финансов, экономики и юстиции, председатели Комитета госконтроля, Нацбанка и обеих палат Нацсобрания. Лукашенко сообщил, что работа над обновлением Гражданского кодекса «велась не один год с привлечением всех представителей общества» и поинтересовался: «Насколько мы, особенно субъекты хозяйствования и люди, готовы к ним? Востребованы ли эти перемены или мы «натягиваем» их искусственно, что делать абсолютно нельзя?».Он отметил, что «движение в сторону полной информационной доступности административных процедур и их оказания в электронном виде должно происходить быстрее». Был обсуждён проект указа, в котором устанавливается многоуровневая система регулирования: принципы и основные подходы определяются президентом, перечень административных процедур — совмином, а их конкретная регламентация — отраслевыми и функциональными госорганами, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Будет ли эффективной такая система? Не приведет ли она к сверхформализму и, что очень страшно, к бюрократии или крючкотворству на ведомственном и местном уровнях? Вот этого мы допустить никак не должны. Мы должны идти к дебюрократизации всех систем, схем, которые действуют в стране. Это главное», — сказал Лукашенко. Он также сообщил, что даже законы и законодательные акты иногда тонут в бюрократизме, лишнем согласовании, хождении по инстанциям, констатировав: «Забыли про «одно окно».

«Позволит ли цифровизация сократить затраты и не допустить коррупционных предпосылок? — озадачил Лукашенко участников совещания. — Предупреждаю: здесь не должно быть работы в дань моде — ах, цифровизация, компьютеризация, айфончики в руках и прочее. Это все хорошо, если это на пользу и если это понимают наши люди, а не отдельные 15−20% населения. Если люди это воспринимают. Поэтому бежать надо не торопясь, но не опаздывать».