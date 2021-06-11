Калуга, 11 июня, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Калуга присоединилась к всероссийскому флешмобу «Флаги России. 12 июня», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Kaluga-gov.ru Улицы Калуги украсили триколорами

В Калуге одними из первых триколоры появились на здании городской управы. Стойки с российскими флагами появились и у здания администрации области, а также на Театральной площади у областного драмтеатра. Российский триколор украсил и центральные улицы — Ленина и Кирова. Флаги России калужане и гости города могут видеть в окнах Дома народного творчества и кинотеатра «Центральный». По традиции, триколор развернули на склоне Центрального парка культуры и отдыха. Огромный российский флаг размером 50 на 20 метров также разместили на склоне окружной дороги. Он хорошо видно въезжающим в Калугу.

В рамках флешмоба «Флаги России. 12 июня» в День России жителям городов предлагается вывесить российские флаги на балконах и в окнах. Флаги разместят на фасадах зданий учреждений и организаций.