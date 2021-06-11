Бишкек, , 15:14 — REGNUM Возможность открытия в Бишкеке филиала Казанского федерального университета обсудил председатель кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов на встрече с ректором этого российского вуза Ильшатом Гафуровым сегодня, 11 июня.

Глава правительства выразил мнение, что приход одного из ведущих высших учебных заведений не только Татарии, но и всей России в образовательный сектор Киргизии положительно повлияет на развитие местной системы высшего образования.

В свою очередь ректор КФУ выразил надежду, что планируемое открытие филиала университета позволит укрепить и продолжить развитие киргизско-татарского сотрудничества в сфере образования и науки.

При этом он отметил, что университет готов начать активную работу по разработке совместных образовательных программ «2+2» и «3+1» с вузами Киргизии.

По итогам встречи премьер-министр Марипов поручил министерству образования подготовить «дорожную карту» по сотрудничеству между вузами Киргизии и Татарии.