Вашингтон, 11 июня 2021, 15:12 — REGNUM Президент США Джо Байден примет в июле в Белом доме канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявила 11 июня пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки. Об этом сообщает The Hill.
По словам Псаки, встреча пройдет 15 июля и будет направлена на «подтверждение глубины двухсторонних связей между США и Германией».
На встрече также, вероятно, будут обсуждаться более спорные вопросы, такие как строительство российского газопровода «Северный поток — 2» в Германии. Администрация Байдена раскритиковала трубопровод, но отменила ряд санкций в отношении компании.