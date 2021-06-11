Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Президент США Джо Байден примет в июле в Белом доме канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявила 11 июня пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки. Об этом сообщает The Hill.

По словам Псаки, встреча пройдет 15 июля и будет направлена на «подтверждение глубины двухсторонних связей между США и Германией».

«Лидеры обсудят свою приверженность тесному сотрудничеству по ряду общих проблем, включая борьбу с пандемией COVID-19, устранение угрозы изменения климата и содействие экономическому процветанию и международной безопасности на основе наших общих демократических ценностей», — сказал Псаки.

На встрече также, вероятно, будут обсуждаться более спорные вопросы, такие как строительство российского газопровода «Северный поток — 2» в Германии. Администрация Байдена раскритиковала трубопровод, но отменила ряд санкций в отношении компании.