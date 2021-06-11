Ярославль, 11 июня, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Ярославле завершился открытый конкурс по определению перевозчиков на автобусные городские маршруты. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент городского хозяйства мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Автобус в Ярославле

Опубликован протокол сопоставления заявок по 7 лотам. Перевозчиком по 22 маршрутам объявлено ООО «Транском-Авто», зарегистрированное в поселке Ивняки Ярославского района. С данной компанией будет заключаться договор на автобусные перевозки по маршрутам № 6, 12, 21, 21Б, 21 Т, 22, 22С, 24−27, 29, 34, 40К, 43, 44К, 55, 58, 59, 64, 68, 93 Г.

Индивидуальный предприниматель Хасьятулла Гирфанов объявлен победителем конкурса на перевозки по 15 автобусным маршрутам в Ярославле (№ 2, 9, 10, 13−15, 18, 18К, 32, 41, 49, 65, 66, 79, 92). Самая напряженная борьба развернулась за лот, который объединял два действующих городских маршрута — №90С и 99С. Победителем конкурса признан действующий перевозчик — компания из Подмосковья.

«По результатам оценки и сопоставления заявок по лоту № 8 все три заявки на участие в открытом конкурсе имеют равную максимальную итоговую оценку. Учитывая данное обстоятельство, победителем открытого конкурса признать участника открытого конкурса ООО «АВТОКРАТ», заявка которого поступила ранее заявок других участников открытого конкурса», — отмечается в протоколе конкурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM перевозчики по 37 городским маршрутам определились чуть ранее, больше всех — 27 маршрутов — будет обслуживать муниципальное АО «ПАТП-1». У проигравших участников конкурса есть возможность оспорить его итоги в ФАС. Новая транспортная схема в Ярославле должна начать работать с 14 июля 2021 года.