Санкт-Петербург, 11 июня, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Подготовка к главному празднику выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге изменит график разводки Троицкого моста. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе Смольного, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Подготовка к «Алым парусам» изменит график разводки Троицкого моста

«В связи с проведением репетиции праздника выпускников в ночь с 14 на 15 июня будет изменен график разводки Троицкого моста. Переправа будет разведена в 23:00 и наведена в 04:50», — говорится в сообщении.

Остальные мосты будут разводиться по графику.

Отметим, что в 2021 году «Алые паруса» пройдут в очном формате. 25 июня выпускники увидят грандиозное шоу. Первая часть мероприятия пройдет на Дворцовой площади, и вторая — традиционная — в акватории Невы.