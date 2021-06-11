Лондон, , 15:00 — REGNUM Великобритания, начиная с ближайших недель, намерена передать 5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции для нуждающихся стран. Об этом 11 июня в преддверии саммита G7 заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.

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Всего же в течение 2022 года Великобритания пожертвует не менее 100 миллионов избыточных доз вакцины против коронавируса.

Уточняется, что 5 миллионов доз будут переданы к концу сентября в основном для использования в беднейших странах мира. Премьер-министр также обязался пожертвовать ещё 25 миллионов до конца 2021 года.

«80% из 100 миллионов доз поступят в COVAX, а остальные будут распределены на двусторонней основе нуждающимися странами», — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

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«Благодаря успеху британской программы вакцинации, мы теперь можем поделиться излишком доз вакцин с теми, кто в них нуждается. Поступая таким образом, мы сделаем огромный шаг к тому, чтобы навсегда победить эту пандемию», — подчеркнул Джонсон.

Ожидается, что лидеры G7 также согласятся предоставить 1 миллиард доз, чтобы положить конец пандемии в 2022 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии трёхдневного саммита G7, который стартует 11 июня в Великобритании в Корнуолле, сто бывших президентов, премьер-министров и министров иностранных дел выступили с призывом к странам «Большой семёрки» оплатить вакцинацию от коронавирусной инфекции в бедных странах, чтобы помочь остановить мутацию вируса.