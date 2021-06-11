Киев, 11 июня 2021, 14:58 — REGNUM Киев начал подготовку к официальному визиту президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом 11 июня заявил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда».
Чиновник добавил, что часть указанных соглашений касаются политики в сфере безопасности. В целом, по его словам, готовятся документы в сфере безопасности, военно-технического сотрудничества, экономики и экологии.
Сибига пообещал, что к концу июля работа по подготовке визита будет завершена.
Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что его визит в США может состояться в конце июля 2021 года.
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