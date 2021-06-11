Киев, , 14:58 — REGNUM Киев начал подготовку к официальному визиту президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом 11 июня заявил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда».

«Состоялось учредительное заседание рабочей группы для надлежащей подготовки визита президента Украины в США. Мы обсудили ряд соглашений, которые есть в повестке дня и должны быть подписаны во время этого визита», — рассказал он.

Чиновник добавил, что часть указанных соглашений касаются политики в сфере безопасности. В целом, по его словам, готовятся документы в сфере безопасности, военно-технического сотрудничества, экономики и экологии.

Сибига пообещал, что к концу июля работа по подготовке визита будет завершена.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что его визит в США может состояться в конце июля 2021 года.

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