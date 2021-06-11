Москва, , 15:02 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий охотиться в лесах зелёных зон. Документ опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.

Закон разрешает осуществлять деятельность в сфере охотничьего хозяйства в лесах, расположенных в зелёных зонах. Как сообщало ИА REGNUM, в действующем законодательстве под такими лесами понимают леса на землях лесного фонда и землях иных категорий, обеспечивающие защиту населения от неблагоприятных явлений природного и техногенного происхождения, а также сохранение и восстановление окружающей среды.

Прежде такую деятельность в РФ запрещали. Новый закон её разрешает, если при этом не будет вырубки деревьев или создания объектов охотничьей инфраструктуры.

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