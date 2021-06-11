Варшава, , 14:50 — REGNUM Строительству газопровода Baltic Pipe ничего не угрожает, даже несмотря на позицию Дании. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Щецина (Западнопоморское воеводство).

«Польско-новержско-датский газопровод крайне важен не только для энергетического суверенитета Польши, но и для независимости всей Европы от российского газа. Мы завершим этот проект, я в этом уверен, несмотря ни на что. Благоразумие в Европе возобладает. Так что, мы не переносим сроки строительства проекта и уверены, что его судьбе ничего не угрожает», — заявил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, разрешение на строительство польско-датско-норвежского газопровода Baltic Pipe, которое было выдано управлением по охране окружающей среды Дании, отозвано датским апелляционным советом по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов. Оно было принято из-за того, что агентство по охране окружающей среды недостаточным образом изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. При этом в результате этого отзыва ведущиеся работы по строительству будут приостановлены.