Сеул, , 14:55 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям Мадагаскара, страдающим от нехватки продовольствия из-за засухи. Об этом 11 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

По данным источника, размер гуманитарной помощи составит $200 тыс.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), 1,3 млн человек в южном регионе Мадагаскара нуждаются в гуманитарной помощи, порядка 130 тыс. детей страдают от недоедания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Южной Кореи сообщило о намерении оказать гуманитарную помощь жителям Демократической Республики Конго, пострадавшим от извержения вулкана.

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